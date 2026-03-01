Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hirschberg/BAB 5/Rhein-Neckar-Kreis: Unfall zwischen Pkw und Motorrad; Rettungshubschrauber im Einsatz; PM 1

Hirschberg/BAB 5 (ots)

Gegen 14 Uhr kam es auf der BAB 5, zwischen Heidelberg und Weinheim in nördlicher Fahrtrichtung, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad. Neben mehreren Einsatzfahrzeugen von Polizei und Rettungsdienst ist auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Über den Unfallhergang und das Ausmaß der Verletzungen liegen noch keine gesicherten Erkenntnisse vor. Es wird nachberichtet.

