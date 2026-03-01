Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hirschberg/BAB 5/Rhein-Neckar-Kreis: Unfall zwischen Pkw und Motorrad; Rettungshubschrauber im Einsatz; PM 2

Hirschberg/BAB 5 (ots)

Wie bereits berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6226276) kam es am Sonntagmittag gegen 14:00 Uhr auf der Bundesautobahn 5 zwischen den Anschlussstellen Ladenburg und Hirschberg in nördlicher Fahrtrichtung zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und einem Pkw. Der Motorradfahrer verletzte sich hierbei schwer.

Ein 34-jähriger Motorradfahrer (Honda CBF1000A) befuhr die linke Fahrspur der zweispurigen Autobahn hinter einem 23-jährigen Pkw-Fahrer (Mercedes C63). Aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens musste der Pkw-Fahrer seine Geschwindigkeit reduzieren. Der Motorradfahrer unterschritt hierbei den erforderlichen Sicherheitsabstand und fuhr in der Folge auf den abbremsenden Pkw auf.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Motorradfahrer über das Fahrzeug geschleudert und kam mittig zwischen beiden Fahrspuren vor dem Pkw zum Liegen. Er wurde schwer verletzt durch den Rettungsdienst erstversorgt und anschließend durch einen Rettungshubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert. Lebensgefahr besteht zum Berichtszeitpunkt nicht.

Der 23-jährige Pkw-Fahrer sowie sein ebenfalls 23-jähriger Mitfahrer blieben unverletzt.

Am Mercedes C63 entstand ein Sachschaden von circa 10.000 Euro. An der Honda CBF1000A entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 9.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Für die Dauer der Unfallaufnahme sowie der Bergungs- und Reinigungsarbeiten musste die Bundesautobahn 5 in nördlicher Fahrtrichtung zeitweise voll gesperrt werden, wodurch es zu Verkehrsbeeinträchtigungen kam.

Die Einsatzmaßnahmen wurden durch die Freiwillige Feuerwehr Ladenburg mit mehreren Fahrzeugen unterstützt.

Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang werden durch das zuständige Autobahnpolizeirevier Mannheim geführt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell