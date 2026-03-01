Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Fußballbegegnung SV Waldhof Mannheim gegen Alemannia Aachen - Polizeiliche Einsatzbilanz

Mannheim (ots)

Das Fußballspiel am Sonntag zwischen dem SV Waldhof Mannheim und Alemannia Aachen begleitete das Polizeipräsidium Mannheim, um eine sichere An- und Abreise der Fußballfans sowie einen planmäßigen Ablauf des Spiels zu gewährleisten.

Dabei war die Polizei mit einem großem Kräfteaufgebot im Einsatz. Unterstützt wurden die Einsatzkräfte des Polizeipräsidiums Mannheim durch Beamtinnen und Beamte der Bereitschaftspolizei. Zudem befanden sich auch die Reiterstaffel, Polizeidrohnen sowie die Wasserwerferstaffel im Einsatz.

Vor und während der Fußballpartie kam es vereinzelt zum Abbrennen von Pyrotechnik und Knallkörpern.

Polizeiführerin Maren Rimmelspacher zog ein positives Fazit: "Unser Einsatzkonzept einer strikten Fantrennung ging auf. Vereinzelte Störungen konnten wir schnell unterbinden. Das Polizeipräsidium Mannheim bedankt sich bei allen eingesetzten Kräften sowie bei den zahlreichen friedlichen Fußballfans für ihr kooperatives Verhalten."

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell