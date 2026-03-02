PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim/BAB656: 25.000 Euro Schaden bei Unfall auf Autobahn

Mannheim (ots)

Am Freitagabend gegen 19 Uhr kam ein 24-jähriger Citroen-Fahrer auf der A656 von der Fahrbahn ab und verursachte einen Sachschaden von mehr als 25.000 Euro.

Der Mann wollte von der A6 kommend auf die A656 in Richtung Mannheim auffahren, als er die Kontrolle über das Auto verlor und mit der Leitplanke kollidierte. Hierbei verletzte er sich leicht, musste aber nicht in ein Krankenhaus. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme musste der rechte Fahrstreifen gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

