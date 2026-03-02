PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-MA: Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Auffahrunfall mit drei Verletzten

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Samstagmorgen kam es auf der L536 zu einem Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen. Eine 32-Jährige hielt um kurz nach 11 Uhr verkehrsbedingt mit ihrem Opel auf der L536 auf Höhe der Autobahnabfahrt der BAB5. Ein 84-Jähriger übersah das vor ihm haltende Auto und fuhr nahezu ungebremst mit seinem BMW auf das Heck des Opels. Durch die Wucht der Kollision wurde der Opel über die Fahrbahn geschleudert und kam auf der Gegenfahrbahn zum Stehen. Bei dem Unfall verletzte sich die 32-Jährige sowie ihre 82-jährige und 61-jährige Mitfahrerinnen leicht. Eine sofortige medizinische Behandlung war nicht von Nöten. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von 9.000 Euro. Das Polizeirevier Ladenburg übernahm die weiteren Unfallermittlungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Philipp Kiefner
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

