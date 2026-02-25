PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Frontalzusammenstoß auf der Bundesstraße 41

Hoppstädten-Weiersbach (ots)

Am Mittwoch, 25.02.2026, gg. 16.00 Uhr, kam es bei Hoppstädten-Weiersbach im Einmündungsbereich Autobahnzubringer / B 41 zu einem Frontalzusammenstoß zweier Pkws.

Ein von Birkenfeld kommender Linksabbieger, der in Richtung Movietown-Kreisel fahren wollte, kollidierte mit einem bevorrechtigten Pkw, der zuvor von der Autobahn abgefahren war und geradeaus in Richtung Birkenfeld unterwegs war.

Beide Pkw-Fahrer und eine Beifahrerin wurden durch den Zusammenstoß verletzt. Über die Schwere der Verletzungen ist noch nichts bekannt. Die beiden Fahrzeuge wurden wahrscheinlich total beschädigt und mussten vom Unfallort abgeschleppt werden. Die Schadenshöhe dürfte bei ca. 16.000 EUR liegen.

Die Feuerwehr Hoppstädten-Weiersbach war mit einem Einsatzfahrzeug vor Ort, um technische Hilfe zu leisten. An der Unfallstelle war für zwei Stunden die Abbiegespur gesperrt, weswegen der Verkehr in Richtung Saarland umgeleitet werden musste. Die Straßenmeisterei Birkenfeld sicherte die geräumte Unfallstelle abschließend durch Warnschilder ab.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Trier
Polizeiinspektion Birkenfeld
Telefon: 06782 99100
pibirkenfeld@polizei.rlp.de

