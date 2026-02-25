Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Feuerwehreinsatz in der berufsbildenden Schule in Saarburg

Saarburg (ots)

Am 25.02.2026, gegen 13:05 Uhr kam es zu einem Einsatz der Feuerwehren Saarburg, Beurig, Irsch, sowie der Polizei und dem Rettungsdienst an der berufsbildenden Schule in Saarburg. Grund für den Einsatz war ein, durch Mitarbeiter der Schule, wahrgenommener Brandgeruch ausgehend von dem Keller der BBS Saarburg. Nach vollständiger Abklärung der gesamten Räumlichkeiten des Kellers konnte zweifelsfrei ein Schmorbrand, in einer Neonröhre einer defekten Lampe, als Ursache für den Geruch bestätigt werden. Es bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für die vor Ort befindlichen Schüler und Lehrkräfte. Insgesamt waren 25 Einsatzkräfte vor Ort.

