PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Feuerwehreinsatz in der berufsbildenden Schule in Saarburg

Saarburg (ots)

Am 25.02.2026, gegen 13:05 Uhr kam es zu einem Einsatz der Feuerwehren Saarburg, Beurig, Irsch, sowie der Polizei und dem Rettungsdienst an der berufsbildenden Schule in Saarburg. Grund für den Einsatz war ein, durch Mitarbeiter der Schule, wahrgenommener Brandgeruch ausgehend von dem Keller der BBS Saarburg. Nach vollständiger Abklärung der gesamten Räumlichkeiten des Kellers konnte zweifelsfrei ein Schmorbrand, in einer Neonröhre einer defekten Lampe, als Ursache für den Geruch bestätigt werden. Es bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für die vor Ort befindlichen Schüler und Lehrkräfte. Insgesamt waren 25 Einsatzkräfte vor Ort.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Saarburg
Brückenstraße 10
54439 Saarburg
06581/9155-0
pisaarburg@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
Alle Meldungen Alle
  • 25.02.2026 – 10:20

    POL-PDTR: Überholen mit Gefährdung bei Hermeskeil-Höfchen

    Hermeskeil (ots) - "Zeugen gesucht" "Am 11.02.2026, gegen 06.40 Uhr wurde auf der L 151 Höhe Höfchen der Fahrer eines Müllpresswagens von einem weißen Kastenwagen trotz Gegenverkehr überholt. Hierbei musste der Müllwagen stark abbremsen. Wer konnte den Vorfall beobachten oder wurde selbst gefährdet?" Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Hermeskeil ...

    mehr
  • 24.02.2026 – 11:00

    POL-PDTR: Geschwindigkeitskontrollen Bundesstraße 41

    Elchweiler (ots) - Am Montag, den 23.02.26 wurden im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Birkenfeld - mit Unterstützung durch Beamte*innen des Polizeipräsidiums Einsatz, Logistik und Technik - Verkehrskontrollen durchgeführt. In einem Zeitraum von ca. vier Stunden wurden auf der Bundesstraße 41 zwischen den Ortslagen Niederbrombach und Birkenfeld insgesamt ...

    mehr
  • 24.02.2026 – 05:03

    POL-PDTR: Sachbeschädigungen an Fahrzeug und Wohnhaus

    Birkenfeld (ots) - Im Zeitraum vom 23.02.26, 18.00 Uhr bis zum 24.02.26, 02:30 Uhr hat ein bislang unbekannter Täter*in in der Sattlergasse in Birkenfeld zwei Reifen eines geparkten PKWs, mittels eines spitzes Gegenstandes, zerstochen. Es entstand ein Sachschaden im unteren dreistelligen Bereich. In fast identischem Tatzeitraum wurden mehrere Fenster eines Wohnhauses im Wagnersweg in Birkenfeld mit Steinen beschädigt ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren