Feuerwehr Bochum

FW-BO: LKW-Zugmaschine in Vollbrand - Löscheinsatz in Bochum-Laer

Bochum (ots)

In den frühen Morgenstunden des Montags wurde die Feuerwehr Bochum um 01:24 Uhr zu einem gemeldeten Fahrzeugbrand in die Laerfeldstraße im Stadtteil Bochum-Laer alarmiert. Bereits auf der Anfahrt bestätigten weitere Notrufe, dass eine LKW-Zugmaschine in voller Ausdehnung brannte. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand die Kabine vollständig in Flammen. Zur Brandbekämpfung setzten die eingesetzten Trupps unter Atemschutz zwei Löschrohre ein. Nachdem der offene Brand niedergeschlagen war, wurde die Kabine des LKW abschließend mit Löschschaum gefüllt, um letzte Glutnester zu ersticken und ein erneutes Aufflammen zu verhindern. Dank des schnellen und koordinierten Einsatzes konnten Schäden an umliegenden Objekten verhindert werden. Verletzte gab es nicht. Die Feuerwehr Bochum war mit dem Löschzug der Hauptfeuerwache rund eine Stunde im Einsatz.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Bochum
E-Mail: feuerwehr-pressestelle@bochum.de
Telefon: 0234 / 9254-978
Verfasser: Philip Derleth
https://www.bochum.de/Feuerwehr

Original-Content von: Feuerwehr Bochum, übermittelt durch news aktuell

