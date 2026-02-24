Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Geschwindigkeitskontrollen Bundesstraße 41

Elchweiler (ots)

Am Montag, den 23.02.26 wurden im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Birkenfeld - mit Unterstützung durch Beamte*innen des Polizeipräsidiums Einsatz, Logistik und Technik - Verkehrskontrollen durchgeführt.

In einem Zeitraum von ca. vier Stunden wurden auf der Bundesstraße 41 zwischen den Ortslagen Niederbrombach und Birkenfeld insgesamt 13 Kraftfahrzeugführer mit einer überhöhten Geschwindigkeit festgestellt. In Höhe der Ortslage Elchweiler wurde ein Fahrzeugführer bei erlaubten 70 km/h mit 115 km/h gemessen. Ihn erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren sowie ein Fahrverbot.

Die Polizeiinspektion Birkenfeld weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass Geschwindigkeit nach wie vor zu den Hauptunfallursachen, insbesondere außerhalb geschlossener Ortschaften, zählt. Daher werden auch künftig entsprechende Kontrollmaßnahmen durchgeführt.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell