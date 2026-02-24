PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Geschwindigkeitskontrollen Bundesstraße 41

Elchweiler (ots)

Am Montag, den 23.02.26 wurden im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Birkenfeld - mit Unterstützung durch Beamte*innen des Polizeipräsidiums Einsatz, Logistik und Technik - Verkehrskontrollen durchgeführt.

In einem Zeitraum von ca. vier Stunden wurden auf der Bundesstraße 41 zwischen den Ortslagen Niederbrombach und Birkenfeld insgesamt 13 Kraftfahrzeugführer mit einer überhöhten Geschwindigkeit festgestellt. In Höhe der Ortslage Elchweiler wurde ein Fahrzeugführer bei erlaubten 70 km/h mit 115 km/h gemessen. Ihn erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren sowie ein Fahrverbot.

Die Polizeiinspektion Birkenfeld weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass Geschwindigkeit nach wie vor zu den Hauptunfallursachen, insbesondere außerhalb geschlossener Ortschaften, zählt. Daher werden auch künftig entsprechende Kontrollmaßnahmen durchgeführt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Birkenfeld
Wasserschiederstraße 33
55765 Birkenfeld

Telefon: 06782/991-0
E-Mail: pibirkenfeld.verkehrssicherheit@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
Alle Meldungen Alle
  • 24.02.2026 – 05:03

    POL-PDTR: Sachbeschädigungen an Fahrzeug und Wohnhaus

    Birkenfeld (ots) - Im Zeitraum vom 23.02.26, 18.00 Uhr bis zum 24.02.26, 02:30 Uhr hat ein bislang unbekannter Täter*in in der Sattlergasse in Birkenfeld zwei Reifen eines geparkten PKWs, mittels eines spitzes Gegenstandes, zerstochen. Es entstand ein Sachschaden im unteren dreistelligen Bereich. In fast identischem Tatzeitraum wurden mehrere Fenster eines Wohnhauses im Wagnersweg in Birkenfeld mit Steinen beschädigt ...

    mehr
  • 23.02.2026 – 13:52

    POL-PDTR: Steinewerfer - Zeugen gesucht

    Trier-Pfalzel (ots) - Am Montag, 23.02.2026, gegen 10 Uhr, meldet ein Verkehrsteilnehmer, dass eine unbekannte Person faustgroße Steine von der Bahnbrücke auf die Fahrbahn wirft, welche über den Mäusheckerweg in Fahrtrichtung Pfalzel führt. Durch einen Stein entstand ein Schaden auf seinem Fahrzeugdach. Täterhinweise sind nicht bekannt. Zum Zeitpunkt der Sachverhaltsaufnahme befanden sich mehrere Steine auf der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren