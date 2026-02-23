Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Das Einsatzwochenende der Polizeiinspektion Trier vom 20.02.2026 bis zum 22.02.2026

Trier (ots)

Mit insgesamt 125 erfassten Einsatzlagen (davon 29 Strafanzeigen und 21 Verkehrsunfälle) liegt ein durchschnittliches Wochenende hinter den Beamten der PI Trier.

Unter anderem kam es zu folgenden Einsätzen:

Sachbeschädigung von Wahlplakaten im Raum Trier - Polizei bittet um Hinweise

Im Zeitraum vom 18. Februar 2026 bis zum 20. Februar 2026 kam es im Bereich Trier zu mehreren Sachbeschädigungen an Wahlplakaten. Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf die Identität der oder des Tatverdächtigen geben können, sich bei der zuständigen Polizeidienststelle zu melden.

Polizeieinsatz in der Fleischstraße

Am 21. Februar 2026 gegen 18:30 Uhr wurde der Polizei eine Frau gemeldet, die sich im Bereich der Fleischstraße in Trier in einem Supermarkt mit einem Elektroschocker aufhalten soll. Die eingesetzten Polizeikräfte konnten die Frau vor Ort antreffen. Sie wurde unmittelbar fixiert. Dabei leistete sie erheblichen Widerstand gegenüber den eingesetzten Beamtinnen und Beamten. Nach derzeitigem Erkenntnisstand befand sich die Frau in einem psychischen Ausnahmezustand. Sie wurde im Anschluss medizinisch betreut.

