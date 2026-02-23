PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Polizei bittet um Hinweise nach Vorfall im Straßenverkehr

Trier (ots)

Am 18.02.2026 kam es gegen 15:20 Uhr in Trier, in der Straße "Auf der Weismark", zu einem Vorfall, zu dem die Polizei derzeit neutrale Zeugen sucht.

Nach Angaben eines beteiligten Mopedfahrers sei er durch den Fahrer eines Pkw zunächst bedrängt worden. Der Pkw habe ihn anschließend überholt und derart stark ausgebremst, dass er bis zum Stillstand abbremsen musste. Im weiteren Verlauf sei der Pkw-Fahrer ausgestiegen und habe ihn geohrfeigt, wodurch er zu Boden gefallen sei. Der ebenfalls beteiligte Pkw-Fahrer meldete sich seinerseits bei der Polizei und schilderte einen abweichenden Sachverhalt. Demnach habe der Mopedfahrer ihn zuvor mittels Handzeichen zum Anhalten gebeten und sich anschließend unvermittelt selbst zu Boden fallen lassen.

Zur Klärung des genauen Ablaufs bittet die Polizei Trier Zeuginnen und Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sich mit der Polizeiinspektion Trier in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Trier
Polizeiinspektion Trier
Telefon: 0651-983-0
https://s.rlp.de/PDTrier

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

