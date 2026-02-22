PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Beschädigung und Diebstahl mehrerer Wahlplakate

Birkenfeld (ots)

In der Nacht von Samstag, den 21.02.2026, auf Sonntag, den 22.02.2026, wurden in der Schönewaldstraße in Birkenfeld zwei Wahlplakate beschädigt und durch unbekannte Täter entwendet. Ebenfalls wurden bei mehreren Wahlplakaten in Brücken und Birkenfeld die Kabelbinder, welche der Aufhängung dienten, durchtrennt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Birkenfeld in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Trier
Polizeiinspektion Birkenfeld
Telefon: 06782/991-0
pibirkenfeld@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
Alle Meldungen Alle
  • 22.02.2026 – 03:19

    POL-PDTR: Zeugenaufruf zu einer Körperverletzung

    Saarburg (ots) - Am Sonntag, den 22.02.2026, gegen 01:45 Uhr kam es im Bereich des Boemundhof in Saarburg zu einer Körpverletzung. Nach bisherigem Ermittlungsstand wurden zwei Geschädigte von einer unbekannten Personengruppe (ca. 3 Personen) vom Bahnhof in Saarburg bis zur Innenstadt Saarburg verfolgt. Im weiteren Verlauf wurden die Geschädigten unvermittelt von der beschuldigten Tätergruppierung attackiert. Nach der ...

    mehr
  • 22.02.2026 – 01:55

    POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht in Idar-Oberstein (OT Idar)

    Idar-Oberstein (ots) - In der Nacht vom Sonntag, den 15.02.2026 zum Montag, den 16.02.2026, wurde ein parkendes Fahrzeug in der Bismarckstraße in Idar-Oberstein durch ein bisher unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Vermutlich stieß der unbekannte Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug beim Rückwärtsfahren oder beim Vorbeifahren gegen das dort bereits parkende Fahrzeug und verließ anschließend den Unfallort, ohne sich bei ...

    mehr
  • 20.02.2026 – 15:38

    POL-PDTR: Trier-Kernscheid Sachbeschädigungen an Fahrzeugen - Polizei bittet um Hinweise

    Trier (ots) - In den letzten Jahren kommt es in der Ortslage Trier-Kernscheid vermehrt zu Sachbeschädigungen an PKW. Diese werden mutwillig zerkratzt oder es werden die Reifen zerstochen. Durch die Polizei Trier wurden mehrere Strafanzeigen gegen Unbekannt eröffnet. Zeugen und Geschädigte, die Hinweise zu den Taten geben können, werden um Mitteilung bei der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren