Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Beschädigung und Diebstahl mehrerer Wahlplakate

Birkenfeld (ots)

In der Nacht von Samstag, den 21.02.2026, auf Sonntag, den 22.02.2026, wurden in der Schönewaldstraße in Birkenfeld zwei Wahlplakate beschädigt und durch unbekannte Täter entwendet. Ebenfalls wurden bei mehreren Wahlplakaten in Brücken und Birkenfeld die Kabelbinder, welche der Aufhängung dienten, durchtrennt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Birkenfeld in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell