Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Trier-Kernscheid Sachbeschädigungen an Fahrzeugen - Polizei bittet um Hinweise

Trier (ots)

In den letzten Jahren kommt es in der Ortslage Trier-Kernscheid vermehrt zu Sachbeschädigungen an PKW. Diese werden mutwillig zerkratzt oder es werden die Reifen zerstochen.

Durch die Polizei Trier wurden mehrere Strafanzeigen gegen Unbekannt eröffnet.

Zeugen und Geschädigte, die Hinweise zu den Taten geben können, werden um Mitteilung bei der Polizeiinspektion Trier unter der Telefonnummer 0651/983-44150 gebeten.

