Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Zeugenaufruf zu einer Körperverletzung

Saarburg (ots)

Am Sonntag, den 22.02.2026, gegen 01:45 Uhr kam es im Bereich des Boemundhof in Saarburg zu einer Körpverletzung.

Nach bisherigem Ermittlungsstand wurden zwei Geschädigte von einer unbekannten Personengruppe (ca. 3 Personen) vom Bahnhof in Saarburg bis zur Innenstadt Saarburg verfolgt. Im weiteren Verlauf wurden die Geschädigten unvermittelt von der beschuldigten Tätergruppierung attackiert. Nach der Attacke flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Die Tätergruppierung konnte von den Geschädigten nur vage beschrieben werden. Dabei soll es sich um Personen mit südländischem Aussehen gehandelt haben, welche jeweils dunkel gekleidet waren.

Zeugen, die den Vorfall gesehen haben oder sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Saarburg unter der Telefonnummer 06581 9155-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Trier
Polizeiinspektion Saarburg
Brückenstraße 10
54439 Saarburg
Tel.:06581/911550

Pisaarburg.wache@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

