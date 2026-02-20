PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Technischer Defekt einer Warnanlage

Morbach (ots)

Am Morgen des 20.02.2026, gegen 06:55 Uhr, kam es an einem Supermarkt in Morbach zu einem gemeinsamen Einsatz von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst. Auslöser hierfür war vermutlich ein technischer Defekt, in dessen Folge sich mehrere Mitarbeiter unwohl fühlten. Die alarmierte Feuerwehr Morbach führte daraufhin Messungen innerhalb des Gebäudes durch. Dabei konnten keinerlei Auffälligkeiten festgestellt werden. Betroffene Mitarbeiter des Supermarktes wurden vorsorglich zur medizinischen Abklärung in umliegende Krankhäuser verbracht. Eine konkrete Gefahrenlage für die Bevölkerung bestand zu keinem Zeitpunkt. Der betroffene Supermarkt blieb aus Sicherheitsgründen bis zur weiteren Abklärung durch eine Fachfirma geschlossen. Nach Überprüfung ist von einem technischen Defekt einer Warnanlage auszugehen. Im Einsatz befanden sich das Deutsche Rote Kreuz, die Freiwillige Feuerwehr Morbach sowie die Polizei Morbach.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Morbach
Telefon: 06533-93740
E-Mail: pimorbach@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pimorbach

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

