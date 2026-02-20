Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Suche eines Verkehrsteilnehmers nach Verkehrsunfall

H (ots)

Am 20.20.2026 kam es gegen 10:15 Uhr in Hoppstädten-Weiersbach, in Höhe der Metzgerei Jung, zu einem Verkehrsunfall. Dabei wurde ein vor der Metzgerei abgestelltes Fahrzeug durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug vermutlich am linken Außenspiegel beschädigt. Als die Unfallverursacherin wenige Minuten später zur Unfallörtlichkeit zurückkehrte, befand sich der Geschädigte mit seinem Pkw nicht mehr vor Ort. Nach Angaben der Unfallverursacherin soll es sich bei dem beschädigten Fahrzeug um einen roten Pkw gehandelt haben. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Birkenfeld in Verbindung zu setzen.

