Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Reifen in der Hauptstraße zerstochen - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Idar-Oberstein (ots)

In der Zeit zwischen Freitag, dem 21. Februar 2026, 19:00 Uhr, und Samstag, dem 22. Februar 2026, 00:40 Uhr, wurde in der Hauptstraße in Idar-Oberstein, in der Nähe eines Imbisses, ein Reifen eines geparkten Fords mutwillig beschädigt. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der Reifen durch einen bislang unbekannten Täter zerstochen.

Im Zusammenhang mit der Tat wurde ein verdächtiges Fahrzeug beobachtet, das einem Transporter, ähnlich einem Sprinter, beschrieben wird. Zudem liegt eine Personenbeschreibung des mutmaßlichen Fahrers vor:

-graue Jogginghose

-schwarze Winterjacke

-ca. 180 cm groß

-etwas korpulent

Ob ein direkter Zusammenhang zwischen dem Fahrzeug, der beschriebenen Person und der Sachbeschädigung besteht, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich der Hauptstraße gemacht haben oder Hinweise zu dem beschriebenen Fahrzeug bzw. der Person geben können, sich zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell