Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigungen an Fahrzeug und Wohnhaus

Birkenfeld (ots)

Im Zeitraum vom 23.02.26, 18.00 Uhr bis zum 24.02.26, 02:30 Uhr hat ein bislang unbekannter Täter*in in der Sattlergasse in Birkenfeld zwei Reifen eines geparkten PKWs, mittels eines spitzes Gegenstandes, zerstochen. Es entstand ein Sachschaden im unteren dreistelligen Bereich. In fast identischem Tatzeitraum wurden mehrere Fenster eines Wohnhauses im Wagnersweg in Birkenfeld mit Steinen beschädigt und zerstört. Der entstandene Sachschaden wird derzeit im hohen dreistelligen Bereich geschätzt. Die Polizeiinspektion Birkenfeld geht von einem Zusammenhang beider Taten aus. Zeugen, die im oben genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben oder sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich mit der im Pressekontakt aufgeführten Dienststelle in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell