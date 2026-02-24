PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigungen an Fahrzeug und Wohnhaus

Birkenfeld (ots)

Im Zeitraum vom 23.02.26, 18.00 Uhr bis zum 24.02.26, 02:30 Uhr hat ein bislang unbekannter Täter*in in der Sattlergasse in Birkenfeld zwei Reifen eines geparkten PKWs, mittels eines spitzes Gegenstandes, zerstochen. Es entstand ein Sachschaden im unteren dreistelligen Bereich. In fast identischem Tatzeitraum wurden mehrere Fenster eines Wohnhauses im Wagnersweg in Birkenfeld mit Steinen beschädigt und zerstört. Der entstandene Sachschaden wird derzeit im hohen dreistelligen Bereich geschätzt. Die Polizeiinspektion Birkenfeld geht von einem Zusammenhang beider Taten aus. Zeugen, die im oben genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben oder sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich mit der im Pressekontakt aufgeführten Dienststelle in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Birkenfeld
Telefon: 06782-9910
Pi birkenfeld@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
Alle Meldungen Alle
  • 23.02.2026 – 13:52

    POL-PDTR: Steinewerfer - Zeugen gesucht

    Trier-Pfalzel (ots) - Am Montag, 23.02.2026, gegen 10 Uhr, meldet ein Verkehrsteilnehmer, dass eine unbekannte Person faustgroße Steine von der Bahnbrücke auf die Fahrbahn wirft, welche über den Mäusheckerweg in Fahrtrichtung Pfalzel führt. Durch einen Stein entstand ein Schaden auf seinem Fahrzeugdach. Täterhinweise sind nicht bekannt. Zum Zeitpunkt der Sachverhaltsaufnahme befanden sich mehrere Steine auf der ...

    mehr
  • 23.02.2026 – 09:29

    POL-PDTR: Girl's Day bei der Polizeiinspektion Morbach

    Morbach (ots) - Am 23.04.2026 findet wieder der alljährliche Girl's Day statt. Auch in diesem Jahr ist die Polizeiinspektion Morbach mit einem abwechslungsreichen und spannenden Programm dabei. Unter dem Motto "Ein Tag als Polizeikommissarin im Wechselschichtdienst" erhalten Mädchen ab 14 Jahren einen Einblick in den Polizeialltag. Es werden u.a. das Dienstgebäude und die aktuellen Ausrüstungsgegenstände der Polizei, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren