POL-PDTR: Überholen mit Gefährdung bei Hermeskeil-Höfchen

Trier-Pfalzel (ots) - Am Montag, 23.02.2026, gegen 10 Uhr, meldet ein Verkehrsteilnehmer, dass eine unbekannte Person faustgroße Steine von der Bahnbrücke auf die Fahrbahn wirft, welche über den Mäusheckerweg in Fahrtrichtung Pfalzel führt. Durch einen Stein entstand ein Schaden auf seinem Fahrzeugdach. Täterhinweise sind nicht bekannt. Zum Zeitpunkt der Sachverhaltsaufnahme befanden sich mehrere Steine auf der ...

