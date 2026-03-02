PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Autofahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle und wurde im Nachgang ermittelt

Mannheim (ots)

Am späten Samstagabend verursachte ein 20-Jähriger in der Mannheimer Innenstadt einen Unfall mit einem Ford-Mustang und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Der Autofahrer war gegen 23:30 Uhr auf der Kunststraße in Richtung Kaiserring unterwegs und bog an der Einmündung des Quadrates N 6/ N 7 nach rechts ab.

Ersten Ermittlungen zufolge verlor der 20-Jährige aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in der Kurve die Kontrolle über sein Auto und prallte gegen einen Baum. Der junge Mann setzte seine Fahrt einfach fort. Durch die sofort eingeleiteten Ermittlungen der eingesetzten Streife konnten der Unfallverursacher sowie das Fahrzeug wenig später ermittelt werden.

Im Verlauf der Kontrolle des Unfallverursachers stellte sich heraus, dass er mit dem Mustang unterwegs war, obwohl gegen ihn ein Fahrverbot vorlag. Der Fahrzeugschlüssel des 20-Jährigen wurde einbehalten und er muss sich nun unter anderem wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle verantworten.

Durch die Kollision mit dem Baum wurde das Auto am vorderen linken Stoßfänger beschädigt. Die Höhe des Sachschadens liegt bei 12.000 Euro.

Das Polizeirevier Mannheim-Oststadt hat die Unfallermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Celina-Marie Petersen
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

