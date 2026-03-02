PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Hülstener Straße/ Eigentümer gesucht

Coesfeld (ots)

Die Polizei sucht den Eigentümer eines Schmuckkoffers, den Zeugen am 17.02.26 an der Hülstener Straße gefunden hatten. Bisher steht nicht fest, ob der Koffer Diebesgut ist. In diesem befindet sich unter anderem eine Anstecknadel von TSG Dülmen. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-793611 um Hinweise.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

