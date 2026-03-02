Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Berenbrock/ Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

In der Nacht auf Montag (02.03.26) haben Unbekannte einen Stein in die Heckscheibe eines Autos geworfen. Gegen 2 Uhr wollte ein 22-jähriger Mann aus Lünen wegfahren, als es einen Knall gab. Zwischen 1.30 Uhr und 2 Uhr hatte jemand bereits die Frontscheibe des Autos beschädigt, das am Straßenrand eines Waldweges in der Bauerschaft Berenbrock abgestellt war. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-793711 um Hinweise.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell