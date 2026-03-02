POL-COE: Lüdinghausen, Berenbrock/ Zeugen gesucht
Coesfeld (ots)
In der Nacht auf Montag (02.03.26) haben Unbekannte einen Stein in die Heckscheibe eines Autos geworfen. Gegen 2 Uhr wollte ein 22-jähriger Mann aus Lünen wegfahren, als es einen Knall gab. Zwischen 1.30 Uhr und 2 Uhr hatte jemand bereits die Frontscheibe des Autos beschädigt, das am Straßenrand eines Waldweges in der Bauerschaft Berenbrock abgestellt war. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-793711 um Hinweise.
Rückfragen bitte an:
Polizei Coesfeld
Pressestelle
Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw
Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell