Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Berenbrock/ Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

In der Nacht auf Montag (02.03.26) haben Unbekannte einen Stein in die Heckscheibe eines Autos geworfen. Gegen 2 Uhr wollte ein 22-jähriger Mann aus Lünen wegfahren, als es einen Knall gab. Zwischen 1.30 Uhr und 2 Uhr hatte jemand bereits die Frontscheibe des Autos beschädigt, das am Straßenrand eines Waldweges in der Bauerschaft Berenbrock abgestellt war. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-793711 um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
