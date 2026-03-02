POL-COE: Dülmen, Merfeld, Feldweg/ Einbruch in Haus

Coesfeld (ots) - Ein Zeuge rief heute Nacht (27.02.2026, gegen 00.40 Uhr) die Polizei. Er fand ein Auto auf dem Dach im Graben liegend vor. Bei der Örtlichkeit handelt es sich um einen Wirtschaftsweg in der Bauerschaft Flamschen in Coesfeld. Die Polizei traf vor Ort auf den Zeugen. Dieser hatte den Unfall jedoch nicht beobachtet, sondern nur das Auto vorgefunden. Im ...

mehr