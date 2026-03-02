POL-COE: Dülmen, Merfeld, Feldweg/ Einbruch in Haus
Coesfeld (ots)
Unbekannte sind am Sonntag (01.03.26) in ein Haus am Feldweg in Merfeld eingebrochen. Zwischen 14 Uhr und 19.40 Uhr hebelten die Täter die Terrassentür auf. Angaben über Diebesgut liegen derzeit nicht vor. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-793611 um Hinweise.
