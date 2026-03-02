PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Rekener Straße/ Verdacht der Drogenfahrt

Coesfeld (ots)

Für einen 24-jährigen Autofahrer aus Borken endete die Fahrt am Samstag (28.02.26) an der Rekener Straße. Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle stoppte eine Streifenwagenbesatzung den Mann gegen 22.30 Uhr. Ein freiwilliger Drogenvortest verlief positiv auf Ecstasy. Er musste mit zur Wache, wo ihm eine Ärztin eine Blutprobe entnahm. Die Polizisten untersagten dem Borkener die Weiterfahrt und leiteten ein Verfahren ein.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

