Polizei Duisburg

POL-DU: Jülich/Meerbusch/Duisburg: Lkw unter Vorhalt einer Schusswaffe geraubt - Zwei Tatverdächtige festgenommen

Jülich / Meerbusch / Duisburg (ots)

Am Dienstag (17.02.2026) kam es kurz vor Mitternacht zu einem schweren Raub am Lahnweg. Mehrere bislang unbekannte Täter hatten es offenbar gezielt auf Buntmetall abgesehen und entwendeten einen entsprechend beladenen Sattelauflieger.

Nach bisherigen Erkenntnissen hielt sich ein 46-jähriger Mann aus Polen gegen 23:50 Uhr mit seinem Lkw am Lahnweg auf, als er von mehreren dunkel gekleideten und maskierten Personen überrascht wurde. Einer der Täter bedrohte ihn mit einer Schusswaffe. Anschließend flüchteten die Täter mit dem mit Buntmetall beladenen Sattelauflieger vom Tatort.

Der Geschädigte lief daraufhin zu einem nahegelegenen Wohnhaus, von wo aus die Polizei verständigt wurde.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung, bei der unter anderem ein Polizeihubschrauber eingesetzt wurde, konnte der entwendete Lkw im Bereich Krefeld aufgefunden werden. Im weiteren Verlauf nahmen die dort eingesetzten Beamten zwei Tatverdächtige - einen 32-Jährigen und einen 29-Jährigen - in Meerbusch vorläufig fest.

Die Ermittlungen zu weiteren möglichen Tatbeteiligten und den Hintergründen der Tat dauern an.

Bei der vorläufigen Festnahme des Tatverdächtigen wurde dieser durch die Schussabgabe einer polizeilichen Einsatzkraft sowie durch einen Diensthund der Polizei verletzt. Lebensgefahr besteht nicht. Aus Neutralitätsgründen ermittelt die Polizei Duisburg bezüglich der Schussabgabe unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Düsseldorf.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

