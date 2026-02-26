PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Hengtestraße/ Versuchter Aufbruch

Coesfeld (ots)

An der Hengtestraße haben Unbekannte versucht, in ein Firmenfahrzeug einzubrechen. Zwischen 19.55 Uhr am Mittwoch (25.02.25) und 11.05 Uhr am Donnerstag (26.02.26) gelang es nicht, eine Seitenscheibe aufzubrechen. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-14201 um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Alle Meldungen Alle
  • 26.02.2026 – 10:40

    POL-COE: Senden, Münsterstraße / Kinder kollidieren mit Fahrrädern - Zeugen gesucht!

    Coesfeld (ots) - Ein 9-jähriger Fahrradfahrer aus Senden benutzte am gestrigen Abend (25.02.2026, gegen 17.30 Uhr) den Gehweg des Anton-Aulke-Ring in Senden und wollte nach rechts in die Münsterstraße abbiegen. Ein bislang unbekannter Fahrradfahrer befuhr ebenfalls diesen Gehweg jedoch in entgegengesetzter Richtung ( und auch entgegen der Fahrtrichtung). Bei der ...

    mehr
  • 26.02.2026 – 10:26

    POL-COE: Senden, Erlengrund / Einbruch in ein Einfamilienhaus

    Coesfeld (ots) - Bislang unbekannte Täter brachen am 25.02.2026, in der Zeit von 14.45 Uhr bis 20.00 Uhr, in ein Einfamilienhaus auf dem Erlengrund in Senden ein. Hierzu hebelten sie ein Fenster im ersten Obergeschoss auf und gelangten so ins Innere des Hauses. Sie durchsuchten sämtliche Räume und Schränke. Zu möglichem Diebesgut konnten noch keine Angaben gemacht werden. Hinweise an die Polizei in Lüdinghausen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren