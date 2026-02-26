POL-COE: Coesfeld, Hengtestraße/ Versuchter Aufbruch
Coesfeld (ots)
An der Hengtestraße haben Unbekannte versucht, in ein Firmenfahrzeug einzubrechen. Zwischen 19.55 Uhr am Mittwoch (25.02.25) und 11.05 Uhr am Donnerstag (26.02.26) gelang es nicht, eine Seitenscheibe aufzubrechen. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-14201 um Hinweise.
Rückfragen bitte an:
Polizei Coesfeld
Pressestelle
Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw
Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell