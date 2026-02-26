Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Erlengrund

Einbruch in ein Einfamilienhaus

Coesfeld (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen am 25.02.2026, in der Zeit von 14.45 Uhr bis 20.00 Uhr, in ein Einfamilienhaus auf dem Erlengrund in Senden ein.

Hierzu hebelten sie ein Fenster im ersten Obergeschoss auf und gelangten so ins Innere des Hauses. Sie durchsuchten sämtliche Räume und Schränke. Zu möglichem Diebesgut konnten noch keine Angaben gemacht werden.

Hinweise an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-793711.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell