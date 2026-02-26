PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Erlengrund
Einbruch in ein Einfamilienhaus

Coesfeld (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen am 25.02.2026, in der Zeit von 14.45 Uhr bis 20.00 Uhr, in ein Einfamilienhaus auf dem Erlengrund in Senden ein.

Hierzu hebelten sie ein Fenster im ersten Obergeschoss auf und gelangten so ins Innere des Hauses. Sie durchsuchten sämtliche Räume und Schränke. Zu möglichem Diebesgut konnten noch keine Angaben gemacht werden.

Hinweise an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-793711.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Alle Meldungen Alle
  • 25.02.2026 – 16:15

    POL-COE: Nottuln, Appelhülsener Straße/Busfahrer geschlagen

    Coesfeld (ots) - Einen Bus der Linie C85 bestieg ein Fahrgast am Mittwoch (25.02.) gegen 11:05 Uhr an der Haltestelle Mauritz in Nottuln, Appelhülsener Straße. Da er ein ungültiges Ticket vorzeigte, erklärte der Busfahrer dem Mann, dass er nicht mitfahren könne und den Bus verlassen muss. Nachdem der Mann sich der Aufforderung widersetzte versuchte der Busfahrer, sein Hausrecht durchzusetzen und den Fahrgast aus dem ...

    mehr
  • 25.02.2026 – 15:55

    POL-COE: Lüdinghausen, Ermen/Einbruch in Einfamilienhaus

    Coesfeld (ots) - Unbekannte Täter brachen in ein Einfamilienhaus in Lüdinghausen ein. Zwischen Dienstag (24.02.), 09:30 Uhr und Mittwoch (25.02.), 10:00 Uhr hebelten sie eine Terrassentür des im Außenbereich gelegenen Hauses auf. Die Täter durchsuchten mehrere Räume und Möbel, ob etwas gestohlen wurde ist derzeit noch unklar. Die Kriminalpolizei sicherte am Tatort Spuren. Zeugenhinweise nimmt die Polizei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren