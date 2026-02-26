PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Coesfeld

POL-COE: Billerbeck, Coesfelder Straße (L508), am Wüllen
Helm schützt E-Scooter-Fahrerin bei einem Unfall

Coesfeld (ots)

Das Tragen eines Helms schützte eine E-Scooter-Fahrerin am gestrigen Mittag (25.02.2026), gegen 13.05 Uhr, vor größeren Verletzungen.

Zuvor befuhr die 44-jährige Billerbeckerin mit ihrem E-Sccooter den gemeinsamen Geh- und Radweg der Coesfelder Straße in Fahrtrichtung Billerbeck. Sie beabsichtigte, die Querungshilfe der Coesfelder Straße zu nutzen. Zum gleichen Zeitpunkt befuhr ein 67-jähriger Autofahrer aus Recklinghausen die Coesfelder Straße in entgegengesetzter Richtung. Die 44-Jährige überquerte die Fahrbahn und kollidierte dabei mit dem Auto des 67-Jährigen.

Bei dem Zusammenstoß trug sie einen Helm und verletzte sich vermutlich dadurch nur leicht. Die Spuren am Auto lassen erkennen, dass die Verletzungen hätten weitaus schwerwiegender sein können, wenn der Kopf der Fahrerin nicht geschützt gewesen wäre. Es wird hier sehr deutlich, wie wichtig das Tragen eines Helms ist - egal ob auf dem Fahrrad oder auf dem E-Scooter.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

