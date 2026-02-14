PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Freiwillige Feuerwehr Menden

FW Menden: Brandgeruch im Keller an der Iserlohner Landstraße

Menden (ots)

Am Freitagabend um kurz nach halb acht wurde die Feuerwehr Menden mit den Löschzügen Wache und Mitte zu einem gemeldeten Brandgeruch in einem Keller an der Iserlohner Landstraße alarmiert.

Nach Eintreffen der ersten Einsatzkräfte erfolgte umgehend die Erkundung des betroffenen Bereichs. Der Keller wurde sorgfältig kontrolliert. Trotz des wahrgenommenen Geruchs konnte keine Ursache für ein Brandereignis festgestellt werden.

Insgesamt waren rund 30 Einsatzkräfte für etwa 30 Minuten im Einsatz. Weitere Maßnahmen waren nicht erforderlich, sodass der Einsatz anschließend beendet werden konnte und die Kräfte wieder einrückten.

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Menden
Stefan Deitel
Telefon: 02373/903-1698
E-Mail: sdeitel@ff-menden.de
http://www.ff-menden.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Menden, übermittelt durch news aktuell

