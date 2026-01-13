Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: POL-GE: 10-Jähriger bei Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Polizeifahrzeugs verletzt

Krefeld (ots)

Am Montag (12. Januar 2026) gegen 12:30 Uhr fuhr ein 44-jähriger Pkw-Fahrer auf der Hiberniastraße in Fahrtrichtung Westen. In Höhe des ZOB musste er bremsen, da die dortige Ampel von Grün auf Gelb wechselte. Ein Einsatzfahrzeug der Polizei, welches zu dem Zeitpunkt hinter ihm fuhr, kam trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung nicht mehr rechtzeitig zum Stehen und fuhr auf das Heck des vorderen Fahrzeugs auf. Dabei wurde der 10-jährige Sohn, der im Pkw auf der auf der Rückbank saß, leicht verletzt. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, wo er nach kurzer Zeit wieder entlassen wurde. Die Ermittlungen werden aus Neutralitätsgründen von der Polizei Krefeld übernommen.

