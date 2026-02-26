PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Münsterstraße
Kinder kollidieren mit Fahrrädern - Zeugen gesucht!

Coesfeld (ots)

Ein 9-jähriger Fahrradfahrer aus Senden benutzte am gestrigen Abend (25.02.2026, gegen 17.30 Uhr) den Gehweg des Anton-Aulke-Ring in Senden und wollte nach rechts in die Münsterstraße abbiegen. Ein bislang unbekannter Fahrradfahrer befuhr ebenfalls diesen Gehweg jedoch in entgegengesetzter Richtung ( und auch entgegen der Fahrtrichtung). Bei der Begegnung kollidierten die Radfahrer und der 9- Jährige fiel zu Boden und verletzte sich dabei leicht.

Der unbekannte Fahrradfahrer entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Er wird als männlich und ca. 10-12 Jahre alt beschrieben.

Hinweise bitte an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-793711.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

