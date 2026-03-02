PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Butterkamp/ Korrekturmeldung: Auto und Motorrad kollidieren

Coesfeld (ots)

Die Autofahrerin erlitt ebenfalls Verletzungen und kam in ein Krankenhaus.

Ursprungsmeldung:

Am Butterkamp sind am Freitag (27.02.26) ein Auto und ein Motorrad zusammengestoßen. Gegen 17.15 Uhr wollte eine 61-jährige Autofahrerin aus Dülmen die Coesfelder Straße in Richtung Westhagen überqueren. Dabei stieß sie mit einem von rechts kommenden 17-jährigen Motorradfahrer aus Dülmen zusammen. Er und sein 17-jähriger Sozius aus Dülmen stürzten und erlitten Verletzungen. Mit Rettungswagen kamen beide in Krankenhäuser. Die Frau blieb nach derzeitigem Stand unverletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Alle Meldungen Alle
  • 02.03.2026 – 08:50

    POL-COE: Senden, Ottmarsbocholt, Clemens-Hagemann-Straße / 36-Jährige greift Polizisten an

    Coesfeld (ots) - Eine Zeugin meldete am 28.02.2026, gegen 05.15 Uhr, eine verdächtige Person am Sportplatz in Senden, Ottmarsbocholt. Als die Beamten am Einsatzort eintrafen, fanden sie eine männliche Person auf dem Kunstrasenplatz vor. Diese trug lediglich eine Hose, schrie und boxte um sich. Die Polizisten versuchten mit dem Unbekannten zu kommunizieren, dieser ...

    mehr
  • 02.03.2026 – 08:44

    POL-COE: Lüdinghausen, Berenbrock/ Zeugen gesucht

    Coesfeld (ots) - In der Nacht auf Montag (02.03.26) haben Unbekannte einen Stein in die Heckscheibe eines Autos geworfen. Gegen 2 Uhr wollte ein 22-jähriger Mann aus Lünen wegfahren, als es einen Knall gab. Zwischen 1.30 Uhr und 2 Uhr hatte jemand bereits die Frontscheibe des Autos beschädigt, das am Straßenrand eines Waldweges in der Bauerschaft Berenbrock abgestellt war. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter ...

    mehr
  • 02.03.2026 – 08:29

    POL-COE: Dülmen, Butterkamp/ Auto und Motorrad kollidieren

    Coesfeld (ots) - Am Butterkamp sind am Freitag (27.02.26) ein Auto und ein Motorrad zusammengestoßen. Gegen 17.15 Uhr wollte eine 61-jährige Autofahrerin aus Dülmen die Coesfelder Straße in Richtung Westhagen überqueren. Dabei stieß sie mit einem von rechts kommenden 17-jährigen Motorradfahrer aus Dülmen zusammen. Er und sein 17-jähriger Sozius aus Dülmen stürzten und erlitten Verletzungen. Mit Rettungswagen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren