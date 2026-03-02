Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Butterkamp/ Korrekturmeldung: Auto und Motorrad kollidieren

Coesfeld (ots)

Die Autofahrerin erlitt ebenfalls Verletzungen und kam in ein Krankenhaus.

Ursprungsmeldung:

Am Butterkamp sind am Freitag (27.02.26) ein Auto und ein Motorrad zusammengestoßen. Gegen 17.15 Uhr wollte eine 61-jährige Autofahrerin aus Dülmen die Coesfelder Straße in Richtung Westhagen überqueren. Dabei stieß sie mit einem von rechts kommenden 17-jährigen Motorradfahrer aus Dülmen zusammen. Er und sein 17-jähriger Sozius aus Dülmen stürzten und erlitten Verletzungen. Mit Rettungswagen kamen beide in Krankenhäuser. Die Frau blieb nach derzeitigem Stand unverletzt.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell