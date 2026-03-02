Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Ottmarsbocholt, Clemens-Hagemann-Straße

36-Jährige greift Polizisten an

Coesfeld (ots)

Eine Zeugin meldete am 28.02.2026, gegen 05.15 Uhr, eine verdächtige Person am Sportplatz in Senden, Ottmarsbocholt. Als die Beamten am Einsatzort eintrafen, fanden sie eine männliche Person auf dem Kunstrasenplatz vor. Diese trug lediglich eine Hose, schrie und boxte um sich. Die Polizisten versuchten mit dem Unbekannten zu kommunizieren, dieser erhob daraufhin die Fäuste auch bedrohlich in ihre Richtung, rannte dann aber weg in Richtung Clemens-Hagemann-Straße. Die Beamten folgen ihm und versuchten erneut mit ihm zu sprechen. Daraufhin lief dieser mit geballten Fäusten auf die Polizisten zu und blieb auf Aufforderung nicht stehen. Die Polizisten setzten ihr Reizstoffsprühgerät ein. Dieses zeigte mittelbar seine Wirkung, sodass der Tatverdächtige widerstandslos festgenommen werden konnte. Alle Beamten verblieben unverletzt.

Bei dem Tatverdächtigen handelte es sich um einen 36-jährigen Sendener. Da sich dieser augenscheinlich in einer psychischen Ausnahmesituation befand, wurde das Ordnungsamt und ein Arzt hinzugezogen. Anschließend konnte man den 36-Jährigen in eine Fachklinik bringen.

