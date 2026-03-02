Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Unbekannter bespuckt Frau - Zeugenaufruf

Heidelberg (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag war eine 39-Jährige mit Freunden auf der Neckarwiese unterwegs. Gegen 1:40 Uhr machten sie sich auf den Heimweg und liefen über die Theodor-Heuss-Brücke in Richtung Bismarckplatz. Dabei trafen sie auf eine Gruppe von mehreren männlichen Personen. Einer dieser Personen rief der Gruppe der 39-Jährigen Beleidigungen entgegen. Zudem spuckte der Unbekannte der Frau ohne ersichtlichen Grund ins Gesicht, was Ekel bei ihr hervorrief. Zu weiteren Übergriffen kam es nach aktuellem Ermittlungsstand nicht. Der Tatverdächtige wird als Mitte 20 und mit einem südländischen Erscheinungsbild beschrieben. Er hatte schwarze Haare und trug einen blauen Pullover sowie eine schwarze Schildmütze. Das Polizeirevier Heidelberg-Nord ermittelt nun wegen des Verdachts der Körperverletzung und Beleidigung. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich dort unter der Telefonnummer 06221/ 4569-0 zu melden.

