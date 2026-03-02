Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Angelbachtal/Rhein-Neckar-Kreis: Motorradfahrer kommt von der Fahrbahn ab und überschlägt sich

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein 23-jähriger Motorradfahrer kam am Sonntagnachmittag auf der B 39 zwischen Mühlhausen und Eichtersheim alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab und überschlug sich.

Der 23-Jährige war kurz vor 17 Uhr mit seinem Motorrad auf der B 39 in Richtung Eichtersheim unterwegs. Nach derzeitigem Erkenntnisstand kam er im Bereich einer Kurve aufgrund unangepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet in den Grünstreifen. Dort verlor er die Kontrolle über sein Kraftrad, wurde über den Lenker geschleudert und überschlug sich. Er kam wenige Meter weiter zum Liegen. Auch sein Motorrad überschlug sich mehrfach und blieb ebenfalls im Grünstreifen liegen.

Der Motorradfahrer erlitt schwere Verletzungen und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Das Motorrad war nicht mehr fahrfähig und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt.

Die weiteren Unfallermittlungen führt das Polizeirevier Sinsheim.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell