Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: 16-Jährigem nach Angriff einer mehrköpfigen Jugendgruppe Schuhe entwendet - Zeugenaufruf

Heidelberg (ots)

Am Sonntagabend griff eine achtköpfige Personengruppe einen 16-Jährigen im Marstallhof in der Heidelberger Altstadt an und entwendete ihm seine Schuhe.

Gegen 20:15 Uhr lief ein 16-jähriger Jugendlicher in Begleitung eines Freundes durch den Marstallhof, als er von einem jungen unbekannten Mann angesprochen und daraufhin unvermittelt geschlagen wurde. Der Angreifer war in Begleitung einer Gruppe, bestehend aus etwa acht Jugendlichen. Im weiteren Verlauf wirkte die gesamte Gruppe körperlich auf den 16-Jährigen ein und zog dem Jugendlichen die Schuhe aus. Nach wenigen Minuten ließen sie von ihm ab und verließen die Örtlichkeit mitsamt den Schuhen in unbekannte Richtung.

Bei den Schuhen handelte es sich um schwarze Nike Air Max im Wert von etwa 170 Euro. Der 16-Jährige wurde durch die Tat leicht verletzt.

Er konnte die Gruppenmitglieder wie folgt beschreiben:

   - etwa 17 bis 18 Jahre alt,
   - dunkle Haare und Bart,
   - gebräunte Haut,
   - dunkel gekleidet,
   - sprachen Deutsch mit jugendtypischem Slang.

Den ersten Angreifer konnte er ergänzend konkreter beschreiben:

   - ungefähr 183 cm groß,
   - normale Statur,
   - bekleidet mit einem grauen Pullover und einer schwarzen Mütze.

Hintergründe zu der Tat sind bislang noch unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen, die vom Haus des Jugendrechts Heidelberg/Rhein-Neckar-Kreis übernommen wurden. Personen, die diesen Vorfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise hierzu mitteilen können, werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Telefonnummer 0621 174-4444 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Anna Mifka
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

