POL-MA: Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis/BAB61: Betrunkener verursacht Unfall mit Sachschaden

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis/BAB61: Betrunkener verursacht Unfall mit Sachschaden

Am Montagabend verursachte ein 39-jähriger Autofahrer auf der A 61 zwischen dem Autobahndreieck Hockenheim und Hockenheim einen Unfall.

Der 39-Jährige war mit einem Audi gegen 21:45 Uhr auf dem rechten der beiden Fahrstreifen in Richtung Speyer unterwegs, als er, ersten Ermittlungen zufolge, ungebremst einem Transporter der Marke Fiat ins Heck fuhr. Durch die Kollision schleuderte der Fiat, mit dem ein 68-Jähriger unterwegs war, gegen die linksseitige Schutzplanke, wurde von dieser abgewiesen und kam anschließend quer auf dem rechten Fahrstreifen zum Stillstand.

Der Audi des Unfallverursachers wurde durch die Wucht des Zusammenstoßes nach rechts über den Seitenstreifen gegen die dortige Schutzplanke geschleudert und blieb ebenfalls quer auf dem rechten Fahrstreifen stehen. Beide Fahrzeuge waren nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Höhe des entstandenen Gesamtsachschadens liegt bei etwa 45.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Die eingesetzte Streifenwagenbesatzung hatte im Verlauf der Unfallaufnahme den Verdacht, dass der Audi-Fahrer unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte dies und ergab einen Wert von knapp 1,6 Promille. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Außerdem musste er eine Blutprobe abgeben und sein Führerschein wurde einbehalten. Der 39-Jährige muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.

Für die Dauer der Unfallaufnahme sowie der Reinigungsarbeiten und der Abschleppmaßnahmen wurde der Bereich der Unfallstelle zeitweise komplett gesperrt. Es ergaben sich leichte Verkehrsbeeinträchtigungen.

Der Verkehrsdienst Heidelberg hat die Unfallermittlungen aufgenommen.

Der Alkohol im Straßenverkehr wird häufig in unserer Gesellschaft unterschätzt. Nicht nur für Autofahrerinnen und Autofahrer, sondern auch für Fahrradfahrende und Fußgänger steigt das Unfallrisiko bereits bei geringem Alkoholkonsum. Abhängig vom Blutalkoholspiegel werden Hör- und Sehfähigkeit beeinträchtigt, Koordinations- und Reaktionsvermögen lassen nach, Distanzen und Geschwindigkeiten werden falsch eingeschätzt. Menschen unter Alkoholeinfluss handeln weniger gefahrenbewusst und sind risikofreudiger.

Wer betrunken Auto fährt, gefährdet nicht nur sich selbst, sondern in besonderem Maße auch andere. Des Weiteren riskiert die Fahrzeugführerin oder der Fahrzeugführer den Verlust seiner Fahrerlaubnis, ein Bußgeld oder eine Geldstrafe sowie den Eintrag von mehreren Punkten in das Verkehrszentralregister.

