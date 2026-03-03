Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Auto kollidiert mit Straßenbahn

Heidelberg (ots)

Am Samstag befuhr ein 42-jähriger mit seinem Opel die Carl-Benz-Straße. Auf Höhe des dortigen Diner-Restaurants kreuzte er um kurz vor 13 Uhr beim Linksabbiegen mit seinem Auto die Straßenbahngleise. Hierbei missachtete der Fahrer das für ihn geltende Rotlicht an der Ampel und kollidierte in der Folge mit der Straßenbahn, welche auf den Gleisen in dieselbe Richtung fuhr. Bei dem Unfall entstand mit 28.000 Euro ein erheblicher Sachschaden. Verletzt wurde niemand. Das beschädigte Auto musste abgeschleppt werden. Die Strecke blieb bis 13:47 Uhr für den Straßenbahnverkehr gesperrt. Die weiteren Unfallermittlungen übernahm der Verkehrsdienst Mannheim.

