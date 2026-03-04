Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Fahrer verursacht Unfall und flüchtet - Zeugenaufruf

Heidelberg (ots)

Am Dienstagnachmittag gegen 17:00 Uhr ereignete sich in der Oppelner Straße im Heidelberger Stadtteil Kirchheim ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Autos.

Ein Zeuge konnte beobachten, wie der Fahrer eines Audis einen am Straßenrand geparkten BMW beim Vorbeifahren streifte und dabei beschädigte. Im Anschluss setzte er seine Fahrt fort, ohne die Polizei hinzuzuziehen. Er bog dann mit seinem Auto in die Breslauer Straße ein, stellte seinen Audi dort ab und rannte in Richtung Danziger Straße davon.

Der Unfallverursacher konnte vom Zeugen wie folgt beschrieben werden:

- männlich, - circa 180 bis 190 cm groß, - circa 40 Jahre alt, - schwarze Haare, - schwarzer Vollbart, - trug schwarze Kleidung und ein schwarzes Basecap.

Als die Polizeibeamten vor Ort eintrafen, war der Audi nicht mehr vor Ort.

Das Polizeirevier Heidelberg-Süd hat die Ermittlungen in diesem Fall wegen Verkehrsunfallflucht aufgenommen.

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfall mitteilen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06221/3418-0 zu melden.

