Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Leimen/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit Verletzten, PM Nr. 1

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Aktuell befinden sich Polizei und Rettungskräfte in Leimen auf der Straße Am Sportplatz. Dort kam es nach bisherigen Erkenntnissen zu einem Verkehrsunfall, bei dem einer der Beteiligten in seinem Fahrzeug eingeklemmt wurde. Die Straße ist für die Rettungsmaßnahmen derzeit voll gesperrt.

Angaben zu der Zahl der Verletzten oder dem Unfallhergang liegen derzeit noch nicht vor.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell