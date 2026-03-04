PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Leimen/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit Verletzten, PM Nr. 1

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Aktuell befinden sich Polizei und Rettungskräfte in Leimen auf der Straße Am Sportplatz. Dort kam es nach bisherigen Erkenntnissen zu einem Verkehrsunfall, bei dem einer der Beteiligten in seinem Fahrzeug eingeklemmt wurde. Die Straße ist für die Rettungsmaßnahmen derzeit voll gesperrt.

Angaben zu der Zahl der Verletzten oder dem Unfallhergang liegen derzeit noch nicht vor.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Sabine Abeln
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 04.03.2026 – 13:00

    POL-MA: Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Schulgebäude - Zeugenaufruf

    Rhein-Neckar-Kreis (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch brachen Unbekannte in das Gebäude einer Schule in Sandhausen ein. Nach derzeitigem Erkenntnisstand öffneten die Unbekannten zwischen Dientag, 17.30 Uhr und Mittwoch, 6.00 Uhr auf bislang unbekannte Art und Weise ein Fenster des Lehrerzimmers und ...

    mehr
  • 04.03.2026 – 11:44

    POL-MA: Heidelberg: Frontalzusammenstoß zwischen Radfahrerin und Radfahrer

    Heidelberg (ots) - Am Dienstagabend gegen 20:15 Uhr ereignete sich in der Berliner Straße im Heidelberger Stadtteil Neuenheim ein Verkehrsunfall zwischen einer Radfahrerin und einem Radfahrer. Beide Beteiligten wurden hierbei leicht verletzt. Ein 35-jähriger Fahrradfahrer fuhr in vorgegebener Fahrtrichtung auf dem Radweg in Richtung Handschuhsheim, als ihm eine ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren