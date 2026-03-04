PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: E-Bike von Fahrradständer entwendet - Zeugenaufruf

Heidelberg (ots)

Am Dienstagmittag wurde im Heidelberger Stadtteil Bergheim ein E-Bike der Marke Ghost entwendet.

Der Besitzer stellte sein Zweirad, welches mit einer Packtasche der Marke Ortlieb bestückt war, gegen 13:00 Uhr an einem Fahrradständer in der Bergheimer Straße ab und sicherte es mit einem Fahrradschloss. Als er gegen 15:30 Uhr zu seinem E-Bike zurückkehrte, stellte er fest, dass dieses entwendet worden war. Der entstandene Diebstahlschaden liegt bei etwa 3.000 Euro.

Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte führt die Ermittlungen. Personen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat mitteilen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06221 1857-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Celina-Marie Petersen
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

