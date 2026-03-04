PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreisfeuerwehr Oldenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreisfeuerwehr Oldenburg

FW-OLL: Traktor fängt Feuer

FW-OLL: Traktor fängt Feuer
  • Bild-Infos
  • Download
  • 3 weitere Medieninhalte

Achternmeer (ots)

04.03.2026

18:24Uhr F2 Treckerbrand

Gegen 18:24 Uhr am heutigen Abend wurde die Freiwillige Feuerwehr Achternmeer zu einem Treckerbrand in die Straße "Am Kanal" alarmiert. Nach dem Eintreffen wurde direkt eine Wasserversorgung über eine längere Wegstrecke aufgebaut, da sich der Einsatzort ca. 200mtr. abseits der befestigten Straße befand. Sofort gingen 2 Trupps unter Atemschutz vor und konnten nach ca. 30 Minuten den Brand löschen. Mit im Einsatz war die Freiwillige Feuerwehr Wardenburg mit der Einsatzstellenhygienekomponente und die Polizei. Nach ca. 1 Stunde waren alle Fahrzeuge wieder sauber und einsatzbereit.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreisfeuerwehr Oldenburg
presse@kreisfeuerwehr-oldenburg.de
Thomas Fürst
Pressewart FF Achternmeer
E-Mail: ol-tz79@web.de

Original-Content von: Kreisfeuerwehr Oldenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreisfeuerwehr Oldenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreisfeuerwehr Oldenburg
Weitere Meldungen: Kreisfeuerwehr Oldenburg
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren