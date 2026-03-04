FW-OLL: Traktor fängt Feuer

Kreisfeuerwehr Oldenburg

04.03.2026

Gegen 18:24 Uhr am heutigen Abend wurde die Freiwillige Feuerwehr Achternmeer zu einem Treckerbrand in die Straße "Am Kanal" alarmiert. Nach dem Eintreffen wurde direkt eine Wasserversorgung über eine längere Wegstrecke aufgebaut, da sich der Einsatzort ca. 200mtr. abseits der befestigten Straße befand. Sofort gingen 2 Trupps unter Atemschutz vor und konnten nach ca. 30 Minuten den Brand löschen. Mit im Einsatz war die Freiwillige Feuerwehr Wardenburg mit der Einsatzstellenhygienekomponente und die Polizei. Nach ca. 1 Stunde waren alle Fahrzeuge wieder sauber und einsatzbereit.

