Kreisfeuerwehr Oldenburg

FW-OLL: Feuerwehr Groß Ippener löscht brennenden PKW auf der Autobahn A1

Groß Ippener (ots)

Am heutigen Morgen wurde die Freiwillige Feuerwehr Groß Ippener gegen 9:45 Uhr zu einem Pkw-Brand auf die Autobahn 1 alarmiert. Der Einsatzort befand sich zwischen den Anschlussstellen Groß Ippener und Wildeshausen Nord in Fahrtrichtung Münster.

Nach ersten Erkenntnissen war ein mit Metallen beladenes Fahrzeug in Brand geraten. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Pkw bereits in Vollbrand. Zudem hatte das Feuer bereits auf die umliegende Vegetation übergegriffen, sodass ein angrenzender Wall ebenfalls zu brennen begann.

Die Einsatzkräfte aus Groß Ippener leiteten umgehend Maßnahmen zur Eindämmung der Brandausbreitung ein und löschten zunächst die brennende Vegetation ab. Anschließend wurde die Brandbekämpfung am Fahrzeug unter Atemschutz durchgeführt.

Aufgrund der intensiven Rauchentwicklung sowie der laufenden Löscharbeiten musste die Autobahn durch die Polizei zeitweise voll gesperrt werden.

Nach etwa einer Stunde konnte der Einsatz erfolgreich beendet werden.

Original-Content von: Kreisfeuerwehr Oldenburg, übermittelt durch news aktuell