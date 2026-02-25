Kreisfeuerwehr Oldenburg

FW-OLL: Feuer vor der Tür: Schnelles Eingreifen bewahrt Gemeindehaus vor Vollbrand

Bild-Infos

Download

Wildeshausen (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde die Feuerwehr Wildeshausen um 00:46 Uhr mit dem Alarmstichwort F2 - Gemeindehaus brennt - in die Straße Sägekuhle alarmiert. Das Stichwort F2 steht dabei für einen Gebäudebrand mit entsprechendem, erweiterten Kräfteansatz. Bereits rund drei Minuten nach der Erstalarmierung erhöhte die Leitstelle aufgrund eines weiteren, präzisierten Notrufs das Stichwort auf F3. Dieses Alarmstichwort wird bei einem ausgedehnten Brand in einem Gebäude vergeben, etwa wenn - wie in diesem Fall gemeldet - Flammen aus Fenstern oder dem Dach schlagen. Entsprechend wurden weitere Einsatzkräfte nachalarmiert. Während der Anfahrt erhielten die Kräfte die Zusatzinformation: "Flammen sollen aus dem Gebäude schlagen."

Beim Eintreffen des Einsatzleiters bestätigte sich eine brisante Lage. Die Eingangstür des Gemeindehauses brannte augenscheinlich von außen, zudem war unmittelbar vor der Tür abgelegter Unrat in Brand geraten. Die Einsatzkräfte löschten zunächst die brennende Tür sowie das Brandgut vor dem Gebäude ab und öffneten anschließend gewaltsam die Eingangstür, um sich Zugang zu verschaffen. Im Flurbereich wurde eine starke Verrauchung festgestellt, während die angrenzenden Büroräume nicht vom Rauch betroffen waren.

Unter Atemschutz kontrollierten die Einsatzkräfte den Innenbereich sorgfältig. Der verrauchte Flur wurde mittels Überdruckbelüftung entraucht. Eine Kontrolle mit der Wärmebildkamera ergab keine weiteren Feststellungen, sodass ein Übergreifen des Feuers auf andere Gebäudeteile ausgeschlossen werden konnte. Ein ausgelöster Rauchmelder wurde zurückgestellt, anschließend erfolgte eine abschließende Kontrolle sowie die vollständige Belüftung des Gebäudes. Nach Abschluss aller Maßnahmen wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben, die die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen hat.

"Nur durch den schnellen Notruf und unsere Schnelligkeit konnte das Feuer eingedämmt werden. So wurde ein Brand des gesamten Gebäudes verhindert", so Pressesprecher Jannik Stiller.

Original-Content von: Kreisfeuerwehr Oldenburg, übermittelt durch news aktuell