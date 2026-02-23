Kreisfeuerwehr Oldenburg

FW-OLL: Kreisjugendfeuerwehrtag 2026 in Wardenburg

Landkreis Oldenburg (ots)

Am 20. Februar fand in Wardenburg der Kreisjugendfeuerwehrtag 2026 statt. Von 53 Stimmberechtigten waren 40 Stimmberechtigte anwesend. In dem Bericht der Kreisjugendsprecherinnen über das letzte Jahr, teilten sie eine kleine Änderung im Team für das kommende Jahr und weitere Pläne für 2026 mit. Auch die Wettbewerbe für das Kreiszeltlager 2026, welche Nacht-Orientierungsmarsch, Brennball, A-Laufen, Völkerball und eine Einsatzübung sind, wurden von den Kreisjugendsprecherinnen bekannt gegeben. Das nächste Jugendforum im März wird in Alhorn stattfinden.

Anschließend ließ Kreisjugendfeuerwehrwart Florian Reinke seinen Jahresbericht vor, indem er über die Highlights des ereignisreichen, vergangenen Jahres berichtete. Darunter erwähnte er unter anderem die veranstalteten Wettbewerbe der Kreisjugendfeuerwehr, das OFV-Zeltlager in Delmenhorst und Lehrgänge, die zu dem Erwerb einiger Jugendleiterkarten beitrugen. Es konnte in 2025 60x die Jugendflamme Stufe I, 28x die Jugendflamme Stufe II und 39x die Leistungsspange an Jugendliche der Jugendfeuerwehren im Landkreis Oldenburg verliehen werden.

Aktuell zählt die Kreisjugendfeuerwehr 501 Mitglieder, welche von 203 Betreuern angeleitet werden. Die vier Kinderfeuerwehren zählen 116 Mitglieder und 32 Betreuer.

Bevor Reinke zum nächsten Tagesordnungspunkt Wahlen überging, wurden der stellvertretende Kreisjugendfeuerwehrwart Thomas Heuermann und Kassenwartin Heike Barlage-Brandt für ihr langjähriges Engagement und ihren lobenswerten Beitrag an der Jugendarbeit durch den OFV geehrt und von der Kreisjugendfeuerwehr mit einem Dankeschön verabschiedet. Bei der Wahl zum stellvertretenden Kreisjugendfeuerwehrwart wurde Jens Neemann aus Hude vorgeschlagen, welcher mit klarer Mehrheit das Amt übernahm. Die Kreisjugendfeuerwehr freut sich, Jens nun als 1. stellvertretenden Kreisjugendfeuerwehrwart in ihren Reihen zu haben.

Unter dem Tagesordnungspunkt Grußworte der Gäste, bedankte sich der stellvertretende Kreisbrandmeister Hendrik Behrens für die gute Zusammenarbeit mit der Kreisjugendfeuerwehr und beförderte die 2. Stellvertretende Kreisjugendfeuerwehrwartin Nelly Tobies zur Hauptfeuerwehrfrau. Auch der stellvertretende Vorsitzende des KFV, Ralf Teutenberg lobte die Jugendarbeit und wünschte viel Spaß und Erfolg für das kommende Jahr. Der Kreisjugendfeuerwehrwart und Vertreter des Oldenburgischen Feuerwehrverbands Torben Schöne richtete einige Grußworte an die Anwesenden und bedankte sich ebenfalls für die gute Zusammenarbeit.

Abschließend gab der Kreisjugendfeuerwehrwart die anstehenden Lehrgänge für 2026 bekannt und verkündete, dass die Planungen für das Kreiszeltlager in Bookholzberg gut vorankommen, für das Lagerteam allerdings noch ein paar Freiwillige gesucht werden, die sich gerne für noch offene Positionen Melden können. Geschlossen wurde die Sitzung von Reinke mit einem Dank an alle Betreuer und Helfer, die die Kreisjugendfeuerwehr und die Jugendlichen im Jahr 2025 unterstützten.

