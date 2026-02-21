Kreisfeuerwehr Oldenburg

FW-OLL: Jahresbilanz der Feuerwehr Wildeshausen

Ortsbrandmeister Daniel Müller eröffnete die Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Wildeshausen und hieß neben den zahlreichen aktiven Einsatzkräften insbesondere die Mitglieder der Altersabteilung sowie die geladenen Gäste willkommen. Zu Beginn gedachte die Versammlung in Dankbarkeit und Ehrfurcht der im Jahr 2025 verstorbenen Kameraden Oberbrandmeister Gerd Winter und Hauptfeuerwehrmann Enno Schröder.

In seinem Bericht ließ Daniel Müller sein erstes Jahr als Ortsbrandmeister Revue passieren. Er hatte das Amt am 1. März 2025 im Rahmen eines geregelten Führungswechsels von Lutz Ertelt übernommen und wird seitdem von seinem Stellvertreter Lars Menke unterstützt. Zum Jahresende gehörten der Einsatzabteilung 94 Mitglieder mit einem Durchschnittsalter von 36,91 Jahren an. Zusätzlich zählte die Jugendfeuerwehr 27 Mitglieder - neun Mädchen und 18 Jungen - sowie die Altersabteilung 16 Kameraden. Insgesamt wurden im vergangenen Jahr 29.433 Dienststunden geleistet. Die aktiven Mitglieder kamen dabei durchschnittlich auf 190,40 Stunden.

Einen besonders großen Anteil daran hatte die Jugendfeuerwehr mit exakt 11.508,13 geleisteten Stunden. Diese entfielen nicht nur auf die feuerwehrtechnische Ausbildung, sondern auch auf zahlreiche besondere Projekte und Erfolge. So entstand bei einer nachhaltigen Nähaktion aus ausgedienter Einsatzkleidung in Handarbeit eine Reihe von Taschen und Turnbeuteln. Auch fachlich zeigte der Nachwuchs starke Leistungen: Neben der erfolgreichen Abnahme der Jugendflamme Stufe 1 wurde in Sandkrug die Leistungsspange - die höchste Auszeichnung der Deutschen Jugendfeuerwehr - erworben. Darüber hinaus nahm die Gruppe erfolgreich am Kreis- und Bezirksentscheid teil. Der Teamgeist wurde durch ein gemeinsames Zeltlager in Delmenhorst sowie eine Weihnachtsfeier mit Ausflug in die Niederlande und anschließender Übernachtung im Feuerwehrhaus weiter gestärkt. Eine besondere organisatorische Herausforderung stellte die Ausrichtung des Sportwettbewerbs der Jugendfeuerwehren im Landkreis Oldenburg in Wildeshausen dar. Das Ausbilderteam bewältigte gemeinsam mit den Jugendlichen auch die Verpflegung souverän und bereitete eigenständig rund 300 Kebab zu.

Im Berichtsjahr wurde die Feuerwehr zu 162 Einsätzen alarmiert und leistete dabei 2.662 Einsatzstunden. Das Einsatzspektrum umfasste 36 Brandeinsätze, darunter vier Großbrände. Besonders anspruchsvoll war ein rund 24-stündiger Dauereinsatz bei einem Schrottplatzbrand in Munderloh am 16. Mai 2025. Zudem wurden 68 Hilfeleistungs- und First-Responder-Einsätze verzeichnet. Ein herausragendes Ereignis war die erfolgreiche Rettung von drei Personen aus der Hunte nach einem SUP-Unfall am 5. Juli 2025. Ergänzt wurde die Statistik durch 16 Verkehrsunfälle und 42 Fehlalarme.

Neben dem Einsatzgeschehen absolvierten die Kameradinnen und Kameraden mehr als 15.236 allgemeine feuerwehrtechnische Dienststunden. Auch das kameradschaftliche Miteinander kam nicht zu kurz: Die traditionelle Tannenbaumaktion, das Spalierstehen bei drei Hochzeiten sowie ein Kameradschaftsabend unter dem Motto "Country" mit einem Line-Dance-Auftritt stärkten den Zusammenhalt innerhalb der Wehr.

Abschließend berichtete der Pressesprecher über die äußerst erfolgreiche Öffentlichkeitsarbeit des vergangenen Jahres. Die Aktivitäten in den sozialen Medien wurden deutlich intensiviert. Allein auf Instagram konnten in den vergangenen 90 Tagen über 662.083 Konten erreicht werden, was hochgerechnet mehr als eine Million Aufrufe im gesamten Jahr bedeutet. Zu den besonderen Höhepunkten zählten ein Werbeclip zum Tag der offenen Tür mit 125.000 Aufrufen, das humorvolle Weihnachtsvideo mit "Weihnachtsmann Böcki" mit 89.200 Likes sowie ein virales Video der Jugendfeuerwehr, das mit 458.000 Aufrufen und 14.900 Likes einen bedeutenden Beitrag zur Nachwuchsgewinnung leistete.

Um diese erfolgreiche Außendarstellung weiterzuführen und die Arbeit künftig auf mehrere Schultern zu verteilen, kündigte der Pressesprecher für das kommende Jahr die Gründung einer eigenen Social-Media-Gruppe an.

