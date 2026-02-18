PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreisfeuerwehr Oldenburg

FW-OLL: Wohlverdienter Ruhestand

FW-OLL: Wohlverdienter Ruhestand
Landkreis Oldenburg (ots)

Fast 33 Jahre - die Stimme am anderen Ende. Andreas geht auf Status 6.

Am Mittwochabend holte die freiwillige Feuerwehr Achternmeer ihren Kameraden Andreas Weise in der Großleitstelle Oldenburger Land am Friedhofsweg ab. "Danke und es ist Zeit für deinen verdienten Ruhestand", waren die Worte seiner derzeitigen Kolleginnen und Kollegen.

Als große Überraschung fuhren die Kameraden und Kameradinnen mit allen Löschfahrzeugen vor und begleiteten Andreas auf seiner letzten Fahrt zum Feuerwehrgerätehaus nach Achternmeer.

Angefangen hatte alles in der alten Leitstelle in Ganderkesee, bevor es 2012 zum Zusammenschluss der Leitstellen nach Oldenburg kam. Viele Jahre voller Einsätze, Entscheidungen und unzähliger Funkmeldungen liegen hinter ihm.

Derzeitige Kolleginnen und Kollegen, sowie angereiste, ehemalige Weggefährten und seine Ortsfeuerwehr und Familie ließen gemeinsam mit Andreas seine Jahre Revue passieren. Emotionale, lustige und spannende Erinnerungen wurden geweckt - nach fast 33 Jahren Leitstelle und beeindruckenden 51 Jahren Feuerwehrdienst.

"Lieber Andreas, wir wünschen Dir für Deinen Ruhestand alles erdenklich Gute, vor allem Gesundheit und viele schöne Momente. Wir hoffen, dass Du uns noch lange in der Altersabteilung der Feuerwehr begleitest."

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreisfeuerwehr Oldenburg
presse@kreisfeuerwehr-oldenburg.de
0173-4316794
Ortspressewart Thomas Fürst
E-Mail: ol-tz79@web.de

Original-Content von: Kreisfeuerwehr Oldenburg, übermittelt durch news aktuell

