FW-OLL: Jahreshauptversammlung der Jugendfeuerwehr Gemeinde Hude

Hude (ots)

Am 13.02.2026 fand die jährliche Jahreshauptversammlung der Jugendfeuerwehr Hude im Feuerwehrhaus in Wüsting statt. Eröffnet wurde die Sitzung vom Jugendfeuerwehrwart Jens Neemann mit einer Begrüßung aller Mitglieder, Betreuer und Gäste. Begrüßt werden durften:

- stv. Kreisjugendfeuerwehrwartin Nelly Tobies, - stv. Gemeindebrandmeister Torsten Suhr, - Gemeindejugendfeuerwehrwart Reinke Peters, - Ortsbrandmeister aus Altmoorhausen Mark Ellinghusen, - Ortsbrandmeister aus Wüsting Rainer Suhr, - Ortsbrandmeister aus Hude Heiko Zywina, - Bürgermeister Jörg Skatulla, - Gemeindepressewartin Sabrina Köhrmann, - Birthe Bischofberger von der Öffentlichen Versicherung sowie - Ehrengast Leni Meyer.

Die Jugendfeuerwehr hat ein erfolgreich abgeschlossenes Jahr zu verkünden. Die Tendenz der Nachfragen für einen Eintritt in die Jugendfeuerwehr ist weiterhin stetig steigend. Zum Jahresende gab es 4 Neueintritte und 3 Austritte zu verzeichnen, was vor allem an der erreichten Volljährigkeit lag. Diese Mitglieder sind somit zum 31.12.2025 vollständig in den aktiven Dienst übergetreten. Gleich zu Beginn des Jahres 2026 konnten 7 weitere Mitglieder gewonnen werden. Neu begrüßt wurden: Finnya Ostendorf Paul Hempel Jona Drieling Aleyna Günay Leenke Bädeker Tom Karrasch Finley Wichmann

Eine stolze Gesamtdienststundenzahl von Mitgliedern und Betreuern in Höhe von 6.691,25 Stunden kam im Jahr 2025 zustande. Davon wurden 4.309 Stunden von den Mitgliedern und 2.382 Stunden von den Betreuern geleistet. Darunter fielen unter anderem viele sportliche Aktivitäten, Übungsdienste und Trainings für die zahlreich stattgefundenen Wettbewerbe, wie z. B. der "Ori-Marsch" oder "Das Spiel ohne Grenzen". Auch beim Zeltlager in Delmenhorst waren die Kinder anwesend, was - wie jedes Jahr - die junge Gruppe noch enger zusammenschweißte. Übungsdienste wie "Erste Hilfe" oder die "Dienstübung am Tweelbäker See" sowie Trainingseinheiten unter anderem für den Bundeswettbewerb fielen ebenfalls in diese Stunden. Auch Sportstunden und ein Völkerballspiel waren Teil des Dienstplans. Jens Neemann erwähnte, dass das Jahr 2025 ein sehr erfolgreiches Jahr für die Jugendfeuerwehr war - egal, ob der Spaß beim Training im Vordergrund stand oder bei großen Wettbewerben Siege erzielt werden konnten. Erwähnenswert ist beispielsweise der 4. Platz beim Ori-Marsch am 29.03.2025. Dies ist eine stolze und erfolgreiche Leistung, lobte Jens Neemann. Der Spaß stand für alle im Vordergrund, auch wenn bei der Bekanntgabe der Platzierungen auf Turnieren die Aufregung manchmal groß war. Über das gesamte Jahr hinweg wurde eine starke Kameradschaft untereinander aufgebaut - besonders bei Teamspielen. Auch der stattgefundene Ferienspaß in den Sommerferien machte viele Kinder aus Hude glücklich, da sie einen kleinen Einblick in das Feuerwehrleben gewinnen konnten. Wahlen Auch in der Jugendfeuerwehr fanden in diesem Jahr Wahlen statt. An diesem Abend stand unter anderem die Wahl zur/zum Jugendfeuerwehrwart/in an. Einstimmig wurde Kathrin Burkert gewählt. Herzlichen Glückwunsch! Marten Bädeker wurde erneut zum Schriftführer gewählt. Jenke Bakenhus wurde einstimmig zum Kassenprüfer gewählt. Zum Jugendsprecher wurde Jannis Kirchhoff gewählt, zu seinem Stellvertreter Jannik Harms. Auch hier herzlichen Glückwunsch! Ehrungen Jannik Harms erhielt aufgrund seiner 5-jährigen Zugehörigkeit eine kleine Auszeichnung in Form einer Urkunde. Ein Bronzeabzeichen erhielten Jenke Bakenhus und Rieke Aust als Anerkennung für ihre Teilnahme am Bundeswettbewerb. Sieben Mitglieder erhielten das Bronzeabzeichen in Nadelform - ebenfalls für die Teilnahme am Bundeswettbewerb. Wir gratulieren: Greta Schecke Mica Müller Marius Harms Silja Schweder Kian Schmidt Henk Frerichs Daniel Mellhop

Jason Semitschow und Leni Meyer erhielten eine Urkunde für ihre engagierte Mitgliedschaft in der Jugendfeuerwehr. Sie wechseln nun in die Einsatzabteilung der Wehr. Jens Neemann gab bekannt, sein langjähriges Amt als Jugendfeuerwehrwart, das er seit 2019 innehatte, abzugeben. Aufgrund seiner engagierten und langjährigen Arbeit erhielt er von der Jugendfeuerwehr ein selbst gestaltetes Bild der Kameradinnen und Kameraden. Jens hat die Jugendfeuerwehr in Hude seit 2019 mit aufgebaut und ist stets ein inspirierendes Vorbild für die Jugendmitglieder gewesen. Die Jugendarbeit vollbrachte er über viele Jahre mit großer Leidenschaft und wird auch weiterhin unterstützend zur Seite stehen. Vielen Dank!

Birthe Bischofberger von der Öffentlichen Versicherung bedankte sich herzlich für die Einladung und ist immer froh, bei Feuerwehrversammlungen dabei sein zu dürfen. Sie betonte, dass die jungen Mitglieder stolz auf ihre Leistungen sein können. Zudem sprach sie allen Beteiligten ihren Respekt und großen Dank aus. Sie ist sich sicher, dass alle Mitglieder sehr gute zukünftige Feuerwehrleute werden. Über die vielen Dienststunden zeigte sie sich ebenfalls begeistert. Besonders das Zeltlager bleibt ihr in toller Erinnerung. Leider gab sie bekannt, ihr Amt als Filialleiterin an ihren Nachfolger Fynn Claußen abgegeben zu haben und somit das letzte Mal bei der Versammlung dabei zu sein. Für ihre jahrelange geleistete Arbeit erhielt sie von der Jugendfeuerwehr als Dank einen großen Blumenstrauß.

Bürgermeister Jörg Skatulla überbrachte Grüße aus dem Rathaus und betonte, dass die Feuerwehr ein Herzensanliegen des gesamten Rathauses sei. Er richtete großes Lob und viel Anerkennung an alle Beteiligten aus. Zudem zeigte er sich beeindruckt von den tollen Leistungen des Nachwuchses und der langen Warteliste. Besonders wichtig sei ihm, dass der Spaß für alle an oberster Stelle stehe - ohne Leistungsdruck.

Reinke Peters zeigte sich beeindruckt von den hervorragenden Leistungen im Team und vor allem vom starken Zusammenhalt - auch in schwierigen Situationen. Er erwähnte außerdem, dass der neue MTW nun dienstbereit sei - ein großer Gewinn für die Gemeinde. Zudem seien die Renovierungsarbeiten der Räumlichkeiten der Jugendfeuerwehr im Gange, was für eine positive Entwicklung spreche. Er bedankte sich für die zahlreichen über das Jahr eingegangenen Spenden - hiervon wurde eine große Vitrine für die gesammelten Pokale angeschafft. Besonders stolz sei er auf das Wachstum der Jugendfeuerwehr. Ein großer Dank galt auch Jens Neemann für die lange und vertrauensvolle Zusammenarbeit. Nelly Tobies überbrachte Grüße von der Kreisjugendfeuerwehr. Sie betonte vor allem die Arbeit der Betreuer - diese hätten sehr viel für die Jugendlichen möglich gemacht. Sie sei sehr stolz auf diese Leistung, und die Gruppe könne ebenfalls stolz auf sich sein. Sie wünschte viel Spaß bei den Wettbewerben und freut sich auf das Jahr 2026.

Torsten Suhr überbrachte Grüße vom Gemeindebrandmeister Jörg Schmidt. Auch er ist stolz auf das erfolgreiche und ereignisreiche Jahr der Jugendfeuerwehr. Die Jugendlichen haben viel Wissen und Verantwortung in diesem Jahr erworben - dies ist der Grundstein für spätere aktive Feuerwehrmitglieder. Der starke Teamgeist soll weiterhin gelebt werden.

