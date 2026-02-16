Kreisfeuerwehr Oldenburg

FW-OLL: Verkehrsunfall auf der Havekoster Straße - Feuerwehr führt Crash-Rettung durch

Gemeinde Ganderkesee (ots)

Heute Morgen gegen 08:00 Uhr wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehren Ganderkesee und Havekost zu einem Verkehrsunfall auf die Havekoster Straße zwischen Ganderkesee und Havekost alarmiert.

Nach ersten Erkenntnissen war ein 20-jähriger Fahrer eines Pkw vermutlich infolge der winterlichen Witterungsverhältnisse, starker Schneefall sowie Strassenglätte, von der Fahrbahn abgekommen, hatte einen Baum touchiert und kam anschließend auf dem angrenzenden Radweg zum Stillstand. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte war die Person nicht ansprechbar und in ihrem Fahrzeug eingeklemmt.

Die Feuerwehr leitete umgehend eine technische Rettung ein. In enger Abstimmung mit dem Rettungsdienst wurde aufgrund des kritischen Zustands des Patienten eine sogenannte Crashrettung durchgeführt. Diese konnte bereits nach wenigen Minuten erfolgreich abgeschlossen werden, sodass der Patient zügig an den Rettungsdienst übergeben und anschließend in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert wurde.

Die winterlichen Straßenverhältnisse erschwerten die Arbeiten an der Einsatzstelle. Zur Sicherung der Einsatzkräfte mussten Fahrbahnabschnitte zunächst von Schnee und Eis befreit und durch das Ausbringen von Streusalz gefahrlos begehbar gemacht werden.

Die Feuerwehren der Gemeinde Ganderkesee waren mit rund 20 Einsatzkräften vor Ort. Neben dem Rettungsdienst waren auch die Straßenmeisterei sowie die Polizei im Einsatz.

Original-Content von: Kreisfeuerwehr Oldenburg, übermittelt durch news aktuell