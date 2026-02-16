FW-OLL: Jahreshauptversammmlung der Freiwilligen Feuerwehr Hude

Kreisfeuerwehr Oldenburg

Jahreshauptversammmlung der Freiwilligen Feuerwehr Hude

Hude

Ortsbrandmeister Heiko Zywina eröffnete am 14. Februar 2026 die Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Hude. Er begrüßte als Gäste Kreisbrandmeister Frank Hattendorf, Kreisjugendfeuerwehrwart Florian Reinke, Gemeindebrandmeister Jörg Schmidt, Bürgermeister Jörg Skatulla sowie Birthe Bischofberger von der Öffentlichen Versicherung und ihren Nachfolger Fynn Claußen. In seinem Jahresbericht blickte Zywina auf ein arbeitsreiches Jahr zurück. Insgesamt wurden 81 Einsätze abgearbeitet. Die Einsätze unterteilten sich in 18 Brandeinsätze, 48 Hilfeleistungen, elf Fehlalarme, drei Verkehrsunfälle sowie eine Übung des Fachzuges Vegetationsbrandbekämpfung. Insgesamt leisteten die Mitglieder 9.754 Stunden ehrenamtliche Arbeit. Auch das Laternenlaufen wurde von der Bevölkerung wieder sehr gut angenommen und als gelungene Veranstaltung hervorgehoben. Derzeit zählt die Feuerwehr 80 aktive Mitglieder sowie 21 Kameraden in der Altersabteilung. Einschließlich der Fördermitglieder umfasst die Wehr insgesamt 110 Mitglieder. Die Dienstbeteiligung ist weiterhin hoch. Besonders erfreulich ist die Zahl von 37 ausgebildeten Atemschutzgeräteträgern, die für Einsätze zur Verfügung stehen. Die Jugendfeuerwehr verzeichnet nach ihrer Jahreshauptversammlung 31 Mitglieder. Bei Wettbewerben konnten hervorragende Ergebnisse erzielt werden: ein zweiter Platz in der Gesamtwertung, ein erster Platz im Sportwettbewerb sowie ein zweiter Platz beim OFV-Zeltlager. Insgesamt kamen 6.691 Stunden Jugendarbeit zusammen. Ein besonderer Dank galt Jens Neemann, der sein Amt als Jugendfeuerwehrwart abgegeben hat. Gemeindebrandmeister Jörg Schmidt dankte für die hohe Einsatzbereitschaft. Auf Gemeindeebene gehören 293 Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehr an, darunter 200 Aktive - davon 36 Frauen. Insgesamt wurden 161 Einsätze mit 29.625 Stunden geleistet. Zudem freue er sich auf die nächsten sechs Jahre als Gemeindebrandmeister tätig zu sein. Kreisbrandmeister Frank Hattendorf berichtete über die Beschaffung neuer Uniformen sowie über bereits erfolgte und geplante weitere Anschaffungen zur Vorbereitung auf mögliche Katastrophenlagen. Kreisjugendfeuerwehrwart Florian Reinke lobte die gute Zusammenarbeit und berichtete über die Planungen zum Kreisjugendzeltlager 2026 in Bookholzberg. Emotional wurde es bei der Verabschiedung von Birthe Bischofberger, die nach neun Jahren regelmäßiger Teilnahme an den Jahreshauptversammlungen der Feuerwehren in der Gemeinde Hude in einen neuen Aufgabenbereich innerhalb ihres Unternehmens wechselt. Als Dank und Anerkennung für die langjährige, verlässliche Zusammenarbeit überreichte ihr die Gemeindefeuerwehr Hude eine Feuerwehrfigur und einen Blumenstrauß. Im Rahmen der Umstellung auf die neue Feuerwehrverordnung erfolgte zudem die Anpassung an neue Dienstgrade. Geehrt wurde Gemeindejugendfeuerwehrwart Reinke Peters mit dem Ehrenzeichen der Niedersächsischen Kinder- und Jugendfeuerwehr für seine hervorragende Arbeit im Jugendfeuerwehrbereich. Stephanie Meyer wurde für 25 Jahre, Ralf Sextroh für 40 Jahre, Heiko Janzen für 50 Jahre, Rolf Cordes für 60 Jahre und Hermann Ostermann für 75 Jahre Feuerwehrzugehörigkeit geehrt. Jürgen Konegen wechselte in die Altersabteilung und erhielt dafür eine Urkunde sowie ein Abzeichen. Zum Abschluss bedankte sich Heiko Zywina bei allen Kameradinnen und Kameraden sowie deren Familien für die geleisteten Stunden und die große Unterstützung im vergangenen Jahr.

